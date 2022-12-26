Будут наказывать "предателей": в России готовят налоговый сюрприз для выехавших из страны

В России решили наказать так называемых "изменников", выехавших из страны после начала полномасштабной войны против Украины. В Госдуме России готовят налоговый сюрприз для людей, выехавших за границу.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты готовят поправки, повышающие ставку налогообложения для граждан, которые после полномасштабного российского вторжения в Украину уехали из страны.

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По его мнению, подавляющая часть российского общества считает, что "покинувшие" Россию предали свою страну, родных и близких. Однако "изменники", по словам Володина, продолжают пользоваться всеми льготами.

Но до сих пор выехавшие не только работают в российских компаниях удаленно, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны,

– отметил Володин.

По его мнению, будет правильно отменить преференции и ввести повышенную налогооблагаемую ставку для тех, кто покинул Россию.

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