Так в эфире 24 Канала прокомментировал заявление главы Кремля политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. Речь идет об интервью Путина росСМИ, где он рассказал, почему не начал полномасштабную войну в 2014 году.

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Россия не была готова

По словам "бункерного президента", в 2014 году Россия не была готова ни финансово, ни экономически, ни военно. Тогда же у страны-агрессорки не было гиперзвукового оружия, к которому принадлежат ракеты "Кинжал", и других систем.

"Я для себя обновил номенклатуру тех ракет, которые обстреливали Украину, и когда они поступили на вооружение. Разве только о "Кинжалах" Путин говорил. Но их настолько мало. У него нет стратегического обстрела вообще. Украина была обстреляна советским хламом, или ракетами Х-101, которые сейчас активно производятся", – отметил политолог.

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Он подчеркнул, что в настоящее время Россия не может выйти за показатель "40 ракет в месяц" и производить больше, поэтому обстрелов стало меньше и именно поэтому враг использует дорогие "Кинжалы". Они должны направляться на "центры принятия решений", как рассказывают пропагандисты, а воюют с гражданской инфраструктурой и терроризируют украинцев.

Никакого влияния, как сказал Путин, это гиперзвуковое оружие не оказало. Это показывает, что гиперзвуковым оружием Путин получает поражение в Украине. Потому что вместо взятия Киева за 3 суток мы видим, что сейчас Украина готовится к наступлению. Запад собирает все, что только можно, чтобы обеспечить возможность отбить территории,

– отметил Игорь Чаленко.

Конец режима Путина

Чем дальше, тем больше заявления Путина вызывают смех. И если через год полномасштабной войны российский президент не осознал своего проигрыша, то скоро придет конец его режиму, отметил спикер.

"Как ему лгали в начале так называемой "СВО"? Его поместили в теплую ванну и то, что его не достали из нее – это очевидно. Наступит конец режиму Путина. Кто ему скажет эту правду до выборов и вообще. Очевидно, что этот "русский корабль" идет ко дну, так же, как и крейсер Москва", – резюмировал политолог.

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