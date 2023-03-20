Так в эфире 24 Канала прокомментировал заявление главы Кремля политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. Речь идет об интервью Путина росСМИ, где он рассказал, почему не начал полномасштабную войну в 2014 году.
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Россия не была готова
По словам "бункерного президента", в 2014 году Россия не была готова ни финансово, ни экономически, ни военно. Тогда же у страны-агрессорки не было гиперзвукового оружия, к которому принадлежат ракеты "Кинжал", и других систем.
"Я для себя обновил номенклатуру тех ракет, которые обстреливали Украину, и когда они поступили на вооружение. Разве только о "Кинжалах" Путин говорил. Но их настолько мало. У него нет стратегического обстрела вообще. Украина была обстреляна советским хламом, или ракетами Х-101, которые сейчас активно производятся", – отметил политолог.
Игорь Чаленко о визите Путина в Крым и Мариуполь: смотреть видео
Он подчеркнул, что в настоящее время Россия не может выйти за показатель "40 ракет в месяц" и производить больше, поэтому обстрелов стало меньше и именно поэтому враг использует дорогие "Кинжалы". Они должны направляться на "центры принятия решений", как рассказывают пропагандисты, а воюют с гражданской инфраструктурой и терроризируют украинцев.
Никакого влияния, как сказал Путин, это гиперзвуковое оружие не оказало. Это показывает, что гиперзвуковым оружием Путин получает поражение в Украине. Потому что вместо взятия Киева за 3 суток мы видим, что сейчас Украина готовится к наступлению. Запад собирает все, что только можно, чтобы обеспечить возможность отбить территории,
– отметил Игорь Чаленко.
Конец режима Путина
Чем дальше, тем больше заявления Путина вызывают смех. И если через год полномасштабной войны российский президент не осознал своего проигрыша, то скоро придет конец его режиму, отметил спикер.
"Как ему лгали в начале так называемой "СВО"? Его поместили в теплую ванну и то, что его не достали из нее – это очевидно. Наступит конец режиму Путина. Кто ему скажет эту правду до выборов и вообще. Очевидно, что этот "русский корабль" идет ко дну, так же, как и крейсер Москва", – резюмировал политолог.
Сколько в России "Кинжалов": основное
- 9 марта россияне нанесли последнюю массовую ракетную атаку по Украине. Они осуществили 81 пуск ракет разного базирования. Представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов отметил, что это месячный запас, который могла накопить страна-агрессор.
- Среди выпущенных ракет 9 марта были и гиперзвуковые "Кинжалы". Их у оккупантов пока осталось очень мало, а подобные "акции" – акт бессилия. Вместе с тем перехватить такие ракеты очень сложно – их главное преимущество в скорости.
- Тем временем Дмитрий Медведев, после новости об ордере главе Кремля, пригрозил Нидерландам гиперзвуковой ракетой.