Так в ефірі 24 Каналу прокоментував заяву очільника Кремля політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. Мовиться, про інтерв’ю Путіна росЗМІ, де він розповів, чому не розпочав повномасштабну війну в 2014 році.
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Росія не була готова
За словами "бункерного президента", у 2014 році Росія не була готова ні фінансово, ні економічно, ні військово. Тоді ж у країни-агресорки не було гіперзвукової зброї, до якої належать ракети "Кинджал", та інших систем.
"Я для себе оновив номенклатуру тих ракет, які обстрілювали Україну, і коли вони поступили на озброєння. Хіба тільки про "Кинджал" Путін говорив. Але їх настільки мало. Він не має стратегічного обстрілу взагалі. Україна була обстріляна радянським хламом, або ракетами Х-101, які активно зараз виробляються", – відзначив політолог.
Ігор Чаленко про візит Путіна в Крим та Маріуполь: дивитись відео
Він підкреслив, що наразі Росія не може вийти за показник "40 ракет на місяць" і виробляти більше, тому обстрілів поменшало і саме тому ворог використовує дорогі "Кинджали". Вони б мали направлятися на "центри прінятія рішеній", як розказують пропагандисти, натомість воюють з цивільною інфраструктурою та тероризують українців.
Жодного впливу, як сказав Путін, ця гіперзвукова зброя не зробила. Це показує, що гіперзвуковою зброєю Путін отримує поразку в Україні. Бо замість взяття Києва за 3 доби, ми бачимо, що зараз Україна готується до наступу. Захід збирає все, що тільки можна, аби забезпечити можливість відбити території,
– відзначив Ігор Чаленко.
Кінець режиму Путіна
Чим далі, тим більше заяви Путіна викликають сміх. І якщо за рік повномасштабної війни російський президент не усвідомив свого програшу, то скоро настане кінець його режиму, відзначив спікер.
"Як йому брехали на початку так званої "СВО"? Його помістили в теплу ванну і те, що його не дістали з неї – це очевидно. Настане кінець режиму Путіна. Бо хто йому скаже цю правду до виборів і взагалі. Очевидно, що цей "руській корабль" іде на дно, так само, як і крейсер Москва", – резюмував політолог.
Скільки в Росії "Кинджалів": основне
- 9 березня росіяни завдали останньої масової ракетної атаки по Україні. Вони здійснили 81 пуск ракет різного базування. Представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов відзначив, що це місячний запас, який могла накопичити країна-агресорка.
- Серед випущених ракет 9 березня були й гіперзвукові "Кинджали". Їх в окупантів наразі залишилося дуже мало, а подібні "акції" – акт безсилля. Разом з тим перехопити такі ракети дуже складно – їхня головна перевага у швидкості.
- Тим часом посіпака Путіна Дмітрій Мєдвєдєв, після новини про ордер очільнику Кремля, пригрозив Нідерландам гіперзвуковою ракетою.