В россии капитан во время парада использовал бретельку от бюстгальтера для поддержания фуражки

"Вторая армия мира" не устает демонстрировать свои военные новинки. Только россияне могут найти военное применение для для бретельки от бюстгальтера.

Недавно российские вмф праздновали свой "профессиональный праздник". Как обычно, не обошлось без сумасшедших фейлов.

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Бретелька от бюстгальтера на лице капитана оккупантов

На параде в честь "праздника" капитан I ранга атомной подводной лодки "Вепрь" в Кронштадте засветился перед камерами. Он решил показать инновационность российской армии на весь мир.

Как выяснилось, удержать фуражку на голове было для него настоящей проблемой. Капитан нашел просто гениальное решение – прицепил к нему бретельку от бюстгальтера. Это настолько феерично, что не нуждается в лишних комментариях.

Инновация от капитана российской атомной подлодки / Фото СтратКом ВСУ

Война россии с Украиной: последние новости

россияне не прекращают демонстрировать, что для них нет никакого морального дна. Они решили провести рок-концерт на разбомбленной ими "Азовстали".

Оккупанты поражены силой и бесстрашием украинской армии. До них начинает доходить, что никакая победа им не светит.

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