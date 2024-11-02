Такое мнение высказал 24 Каналу полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, отметив, что россияне постепенно осознают, какие последствия имеет война, развязанная Кремлем в Украине. К слову, в России власти заложили в бюджет на 2025 год на пропаганду рекордную сумму – 137,2 миллиарда рублей.

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Это хорошо

Российская общественность, по мнению полковника в отставке, начинает постепенно понимать, что происходит в Украине и что сотни российских солдат были убиты во время войны.

В определенном смысле это хорошо. Это факт, что 40% российской экономики тратится на оборону. В то же время Россия настолько коррумпирована, что, вероятно, по крайней мере половина этих денег идет не на финансирование производства танков, бомб и пуль, а в карманы российских коррумпированных лидеров,

– предположил он.

На российском государственном телевидении, как отметил Гемиш де Бреттон-Гордон, звучат комментарии и жалобы относительно того, как Путин управляет делами.

Поэтому это хороший показатель того, что на самом деле люди теряют веру в Путина, начиная серьезно сомневаться, что он задумал,

– подчеркнул полковник армии Великобритании в отставке.

Он провел параллели с сегодняшним положением вещей России в войне в Украине и с российским вторжением в Афганистан в 1980-х годах. Сегодня, по его мнению, многое в сегодняшней войне происходит по похожей схеме.

Надеюсь, это будет развиваться дальше и заставит Кремль вывести свои войска из Украины, чтобы можно было как можно быстрее прекратить огонь и провести мирные переговоры, которые наверняка хотят в мире все,

– подчеркнул Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Отметим, что бывший глава британской разведки МИ-6 Ричард Дирлав отметил, что в России отсутствуют малейшие проявления демократии. Соответственно никакие изменения в стране-агрессоре невозможны. И в такой ситуации "каждый следующий лидер будет искать что-то, что было бы более жестоким и разрушительным".