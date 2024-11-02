Таку думку висловив 24 Каналу полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зазначивши, що росіяни поступово усвідомлюють, які наслідки має війна, розв'язана Кремлем в Україні. До слова, в Росії влада заклала в бюджет на 2025 рік на пропаганду рекордну суму – 137,2 мільярда рублів.

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Це добре

Російська громадськість, на думку полковника у відставці, починає поступово розуміти, що відбувається в Україні і що сотні російських солдатів були вбиті під час війни.

В певному сенсі це добре. Це факт, що 40%російської економіки витрачається на оборону. Водночас Росія настільки корумпована, що імовірно принаймні половина цих грошей йде не на фінансування виробництва танків, бомб та куль, а в кишені російських корумпованих лідерів,

– припустив він.

На російському державному телебаченні, як зазначив Геміш де Бреттон-Гордон, лунають коментарі та скарги щодо того, як Путін керує справами.

Тому це хороший показник того, що насправді люди втрачають віру в Путіна, починаючи серйозно сумніватися, що він задумав,

– наголосив полковник армії Великої Британії у відставці.

Він провів паралелі із сьогоднішнім станом речей Росії у війні в Україні та з російським вторгненням в Афганістан у 1980-х роках. Сьогодні, на його думку, багато чого у сьогоднішній війні відбувається за схожою схемою.

Сподіваюсь, це розвиватиметься далі і змусить Кремль вивести свої війська з України, щоб можна було якнайшвидше припинити вогонь та провести мирні переговори, які напевно хочуть у світі всі,

– підкреслив Геміш де Бреттон-Гордон.

Зазначимо, що колишній очільник британської розвідки МІ-6 Річард Дірлав відзначив, що в Росії відсутні найменші прояви демократії. Відповідно жодні зміни в країні-агресорці неможливі. І в такій ситуації "кожен наступний лідер шукатиме щось, що було б більш жорстоким і руйнівним".