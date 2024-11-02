Россияне сообщили о падении Су-34: мог ли его сбить F-16

Российский телеграм-канал, который тесно связан с авиационной сферой в России, сообщил об очередной потере истребителя-бомбардировщика Су-34.

Есть предположение, что именно F-16 мог его сбить. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил 24 Каналу такую вероятность.

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Почему F-16 пока сложно сбивать российскую авиацию

Пока неизвестно, где именно потерпел крушение российский истребитель Су-34. Его могли сбить и на оккупированной территории Украины, и на российской – от Херсонщины до Сахалина.

Причины падения могут быть разныминачиная с "дружественного огня", завершая украинским "блуждающим" зенитно-ракетным комплексом Patriot или истребителем F-16.

Почему заговорил о Херсонщине? Потому что россияне на Су-34 подходят на 30 – 40 километров к линии боестолкновения, сбрасывают КАБы, которые потом залетают на десятки километров на подконтрольную Украине территорию,

– сказал Свитан.

И здесь уже действительно могут отработать F-16, даже за 50 километров до линии фронта. Особенно на малых высотах и вне действия российской ПВО. С полной мощностью Украина пока не может использовать истребитель.

Ведь нет локаторов, которые могли бы дополнительно позволить выявлять вражескую цель на дальности 200 – 250 километров, и ЗРК, которые могли бы прикрыть его от российских ракет, например Р-37 и Р-37М.

"Сложно, но возможно F-16 "отминусовать" Су-34", – констатировал Роман Свитан.