Хотят начать, не объявляя, – Жданов о возможной мобилизации в России

В России еще с 2022 года продолжается так называемая частичная мобилизация. Об объявлении новой волны говорят уже давно, впрочем это решение скажется на рейтинге Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что вполне возможно с сентября 2024 года Россия закроет границы для военнообязанных. В противном случае удержать ситуацию на поле боя им не удастся.

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Почему Путин не хочет объявлять мобилизацию

В российских телеграмм-каналах пишут, что пропагандисты уже думают над тем, как подать информацию о закрытии границ рядовым россиянам. Ведь это может спровоцировать бунты, беспорядки, которых очень боится Путин.

Здесь ключевой вопрос в том, что они должны объявить волну мобилизации, фактически не объявляя ее. Все сделать скрыто,

– заметил Олег Жданов.

Как выяснилось, за 20 лет пребывания Путина у власти, его рейтинг больше всего упал именно осенью 2022 года. Тогда когда он объявил о частичной мобилизации.

Сегодня, учитывая общественные настроения, такое решение приведет к социальным взрывам. Если не во всей стране, то точно в отдельных регионах.

Особенно это касается Кавказа, юга России, отдаленных регионов Сибири. Именно оттуда на войну забрали максимальное количество мужчин.