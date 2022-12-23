В России решили украсить символикой "спецоперации" парки в канун новогодних праздников. Но впоследствии инсталляции пришлось менять из-за возмущения людей.

Кремль напрасно надеется, что военные инсталляции поднимут боевой дух демотивированных россиян, которые отказываются воевать. Скажем, стало известно, что в Москве люди, напротив, высмеяли буквы "Z", "V", "O", которыми в канун Нового года "украсили" парк Горького. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на русские СМИ.

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Инсталлияцию пришлось изменить

Как пишут вражеские медиа, руководство одного из московских парков все-таки решило сменить инсталляции, состоящие из букв "Z", "V" и "O" после реакции, которую она вызвала в соцсетях. Собственно, буквы, которые раньше стояли в ряд, разместили как можно дальше друг от друга.

Эти буквы повлекли за собой волну шуток и негативных комментариев. Например, некоторые пользователи твитера писали, что подобными украшениями руководство парка испортило его. Кроме того, другие люди шутили, что букву "V" почему-то перевернули. Также начали появляться мемы, в которых люди к "ZVO" дописывали другие буквы, чтобы выходили отдельные слова или фразы, вроде "ZVOните в дурку".

Следует сказать, что столица террористического государства в это время отвратительна, как никогда. Повсюду стоят "праздничные" украшения, которые только напоминающие о войне и преступлениях, что совершают русские солдаты против украинцев.

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На самом деле столица враждебного государства имеет хороший вид лишь на некоторых фото, а реальность такова, что граждан вражеского государства часто постигают всякого рода невзгоды. В частности, недавно Москву засыпало снегом так что жителей города призывали не выходить из дома без надобности. Похоже, что даже природа не любезна к русским.