В россии прямо на людей упала крылатая ракета: пропагандисты окрестили ее "украинским БпЛА"
Источник:InformNapalm
В Ставропольском крае в россии упала ракета "Кинжал". Пропагандисты заявили, что это "украинский беспилотник". До этого еще звучала версия, что это НЛО.
Вероятно, ракета летела из Каспийского моря в Украину. Сначала российские военные молчали, а потом заявили, будто это украинский беспилотник Ту-143.
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Обвинение в сторону Украины
Сообщение на российских каналах появилось в 17:05. Говорили о падении неизвестного летательного аппарата в районе села Кендже-Кулак Ставропольского края. СМИ писали, что 5 человек ранены. Среди них – ребенок.
Далее последовали обвинения в сторону Украины и выдумки о беспилотнике.
На самом деле это была российская ракета
Исследователи внимательно рассмотрели обломки на опубликованных фото. Предполагалось, что "неизвестный летательный аппарат" – это российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 "Оникс".
Затем появились фото хвостовой части ракеты, похожей на 9-А-7660 "Кинжал". Не исключают, что российские СМИ подбрасывают фейковые фото, чтобы усложнить идентификацию, какая именно была ракета.
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