В России на прииске произошел взрыв: три человека погибли
23 апреля 2022 , 08:42Читати новину українською
В руднике в Оренбургской области, что в России, произошел взрыв. В результате погибли по меньшей мере 3 работника предприятия.
Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 канал. Взрыв произошел на руднике предприятия "Гайский ГОК" в городе Гай.
Ранее В результате вражеских обстрелов обесточена Краснолиманская шахта: под завалами могут быть люди
С тремя работниками шахты отсутствовала связь
Сначала в экстренных службах сообщили, что с тремя рабочими рудника отсутствовала связь. Уже позже подтвердили: эти люди погибли.
Взрыв произошел при проведении именно взрывных работ. Детонирование произошло преждевременно. В шахте в то время находился 91 человек, 88 самостоятельно вышли на поверхность.
Что известно о "Гайском горно-обогатительном комбинате":
- Предприятие основано в 1959 году. Именно вокруг него и построен город Гай.
- Входит в предприятия Уральской горно-металлургической компании.
- Руда Гайского месторождения кроме меди, содержит в промышленных концентрациях: цинк, свинец, серу, золото, серебро, а также кадмий, селен, теллур, галлий, висмут.