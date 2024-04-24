Более того – такая "добавка" в виде протеина позволяет хлебу не черстветь до семи суток, если его не разрезать, а также "помогает" укрепить иммунитет, справиться с инфекциями и гриппом, быстро заживить раны. В общем мухи – это отдельная история для России, о чем в разговоре с 24 Каналом отметил политтехнолог Борис Тизегаузен.

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Россия будет утопать в мухах

Конечно, потребление некоторых насекомых – не является новой темой, учитывая опыт, например, Таиланда или других азиатских стран. Но, собственно, и России уже нечего терять.

Мухи – отдельная история. Скоро их в России будет много, не придется дополнительно выводить. Не только потому, что она трупами окутывается (в частности, о количестве ликвидированных военных-оккупантов на фронте – 24 Канал). Из-за паводков гробы плывут, например. Хоррор в России повсюду – посмотрите паблики. "Чудесная" Россия,

– заметил Тизенгаузен.

Но понимают ли это сами россияне? Конечно нет – за них обо всем "думает" пропаганда. Так и в этом случае местное население будут кормить идеями, что хлеб из мух – нормально. А когда они "почувствуют положительный эффект, то более спокойно будут воспринимать присутствие насекомых в пище" – уже пишут в официальных сообщениях.

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