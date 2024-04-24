Ба більше – така "добавка" у вигляді протеїну дозволяє хлібу не черствіти до семи діб, якщо його не розрізати, а також "допомагає" зміцнити імунітет, справитися з інфекціями та грипом, швидко загоїти рани. Загалом мухи – це окрема історія для Росії, про що в розмові з 24 Каналом зазначив політтехнолог Борис Тизегаузен.
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Росія потопатиме в мухах
Звісно, споживання деяких комах – не є новою темою, зважаючи на досвіт, наприклад, Таїланду або інших азійських країн. Але, власне, і Росії вже немає чого втрачати.
Мухи – окрема історія. Скоро їх в Росії буде багато, не доведеться додатково виводити. Не тільки тому, що вона трупами огортається (зокрема, про кількість ліквідованих військових-окупантів на фронті – 24 Канал). Через паводки гроби пливуть, наприклад. Хоррор в Росії повсюди – подивіться пабліки. "Чудесна" Росія,
– зауважив Тизенгаузен.
Та чи розуміють це самі росіяни? Авжеж ні – за них про все "думає" пропаганда. Так і в цьому випадку місцеве населення годуватимуть ідеями, що хліб з мух – нормально. А коли вони "відчують позитивний ефект, то більш спокійно сприйматимуть присутність комах у їжі" – вже пишуть в офіційних повідомленнях.
Що відбувається у Росії: останні новини
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