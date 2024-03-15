Путинский режим в России продолжается уже более 20 лет. Впрочем, это вовсе не свидетельствует о том, что его сложно свергнуть. Об этом 24 Каналу рассказал Олег Дунда – народный депутат, Слуга народа. По его словам, сейчас Россия очень хрупкая и вскоре там могут начаться очень интересные события.

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"Ждем лета"

Ожидаемо, даже после смерти Алексея Навального, россияне не совершили бунта. Кроме массового собрания людей во время похорон политика, дальнейших действий от российского общества не было. При этом с началом рейда российских добровольцев все может заиграть новыми красками.

В России было два подхода к свержению режима: первый олицетворял Навальный – он был для Украины был преступным. Потому что фактически наличие Навального на территории России создавало некий миф для Запада, что якобы существует некий мирный путь мирного свержения действующего режима. Другой подход – это путь Пригожина, которому мало чего не хватало, чтобы свергнуть режим,

– отметил Олег Дунда.

Во время бунта Евгения Пригожина 23 июня 2023 года более 80 глав субъектов так называемой Российской Федерации не выпустили ни пара из уст – только наблюдали, чем же все завершится. Фактически, таким образом, они показали, что путь вооруженного восстания действительно действенный.

"Навальный погиб, поэтому для тех, кто верил в мирный протест, стало понятно, что это путь в один конец – к казни. После гибели Навального нет ни одного человека, который мог бы олицетворить этот мирный протест, даже его сторонники. Теперь есть единственный вариант свержения режима – вооруженный протест", – подчеркнул нардеп.

По мнению Дунды, для того, чтобы начать этот процесс, совсем не нужно большое количество людей – около сотни людей по всей России с современным оружием, в частности дронами.

Насколько я знаю, уже есть люди, которые готовы в течение трех месяцев начать вооруженный протест. Начнется такая волна по всем регионам России – казни представителей путинской системы. Россия не монолитная, она хрупкая и власть не может контролировать эту систему. Все ориентируются на того, кто сильный. Если оппозиция "показывает зубы" – она сильная, соответственно ее надо поддерживать,

– отметил Дунда.

Нардеп отметил, что это произойдет уже в этом году – летом.

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