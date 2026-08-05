Политолог, эксперт по международным отношениям Максим Несвитайлов пояснил 24 Каналу, что объединение структур произошло для того, чтобы навести порядок в логистике. Именно логистика сейчас в России очень сильно страдает, и этого не может не замечать уже даже Путин.

Почему Россия объединяет службы и чем это грозит Украине

Если информация о том, что логистические узлы уничтожаются, дошла до Путина, то ситуация действительно становится критической. Поэтому россияне пытаются оптимизировать процессы путем укрупнения, назначить одного конкретного ответственного человека, на которого в случае провала смогут переложить ответственность.

Но если удастся оптимизировать процессы, то это будет сделано для того, чтобы тыл и логистика работали значительно лучше и эффективнее. Потенциально для нас это не очень хорошая новость, поскольку российские тыловые службы могут стать более эффективными,

– подчеркнул эксперт по международным отношениям.

Если говорить именно о противодействии украинским атакам на российский тыл, то решить эту проблему сложно. Скорее всего, объединение структур и назначение руководителя в большей степени касаются вопросов ответственности, а также борьбы с коррупцией.

"Когда происходили изменения в Министерстве обороны России, Путин ставил задачу минимизировать по крайней мере этот уровень, чтобы больше ресурсов потенциально доставалось армии. Это все "реактивные" задачи, которые показывают, что украинская стратегия работает. Ведь если бы украинские удары не были эффективными, то таких глобальных изменений никто бы не начинал", – отметил Максим Несвитайлов.

В России реагируют на удары по логистике: смотрите видео

Российское военное руководство нервничает из-за атак Украины

Внутри России растет напряжение, поскольку украинские удары доходят даже до Москвы. Более того, они приводят к тому, что российских генералов и руководителей их оборонно-промышленных ведомств настигают взрывы и подрывы в собственных автомобилях.

Максим Несвитайлов подчеркнул, что на самом деле Украина заинтересована в том, что как можно больше российских коррупционеров оставались на своих местах, а наиболее эффективные руководители теряли должности. Есть надежда, что украинские спецслужбы работают в этом направлении.

Я думаю, что в этом направлении работа, если она и не ведется, то ее точно стоит начать. Безусловно, после взрыва в ресторане в центре Москвы ситуация очень сильно всех напрягает,

– добавил политолог.

Он пояснил, что здесь следует понимать контекст: где-то полгода назад Путин заставил максимально усилить охрану всего высшего военного руководства и генералитета, всех, кто имеет хотя бы какое-то значение на стратегическом уровне для российской армии.

А тут командующий целым родом войск отмечает свой день рождения в центре Москвы в ресторане. Все должно было быть максимально ограждено, защищено, проконтролировано. Но произошел взрыв, причем со смертельным исходом.

Поэтому теперь каждый российский чиновник нервничает, ведь понимает, что путинская власть не может дать гарантии безопасности даже в центре Москвы, в самом защищенном месте России.