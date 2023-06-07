Хотят поскакать в глубь России, – политтехнолог о планах вагнеровцев и кадыровцев
В России начался второй этап спецоперации в Белгородской области. Впрочем, вставать в защиту границ своей страны желающих нет.
Смелости у кадыровцев и вагнеровцев не хватит, чтобы демонстрировать свои умения и навыки на Белгородщине, где РДК и ЛСР проводят спецоперацию по увольнению региона. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Юрий Подорожный.
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Какая судьба ждет "героев" России
Юрий Подорожный пояснил, что Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин, прежде чем приступить к каким-то активным действиям на территории самой России, выставят еще десяток условий.
Кадыров и кадыровцы после того, как их выбили из-под Киева, "забили" на эту войну и больше, чем играть в ТikTok-войну и стоять в тылу за спинами солдат, ни на что не претендовали,
– заметил он.
По его мнению, не лучше и вагнеровцы, которые громко кричали о захвате Бахмута, впрочем все же, прижав хвосты, бегут из города-крепости.
"Они понимают, что преуспеть не смогут, поэтому необходимо пока на белом коне поскакать в глубь России", – подчеркнул политтехнолог.
Тем более, что там записывать видеообращение и делать несуразные заявления Пригожину будет явно легче, подражая еще одному шуту Путину Кадырову.
Юрий Подорожный рассказал, решатся ли вагнеровцы и кадыровцы защищать Россию: смотрите видео
Больше о наемниках Пригожина: последние новости
- Российские захватчики из 72-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России ударили по группе быстрого реагирования ЧВК "Вагнера" в то время, когда ее бойцы пытались разминировать путь для выхода из Бахмута.
- В результате инцидента наемники Пригожина взяли в плен комбата бригады Романа Веневитина. Он отметил, что препятствовал вагнеровцам из-за личной неприязни.
- Евгению Пригожину предложили обменять пленных россиян из Белгородщины и Романа Веневитина. В то же время глава ЧВК "Вагнера" отказался от такого предложения.