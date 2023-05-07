В России ноют о "теракте": Украина якобы хотела повредить их самолеты А-50

Российские пропагандисты заявили, что Украина пыталась дронами атаковать аэродром в Ивановской области. Оккупанты уже скулят, что "диверсанты" хотели повредить самолеты А-50.

В российской ФСБ уже классифицировали этот инцидент как "теракт", а во всем винят "украинских диверсантов". Более того, оккупанты даже "выяснили", как планировали "атаковать" аэродром, сообщает 24 Канал.

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Россияне заявили о "теракте"

Пропагандисты заявили, что на военном аэродроме "Северный", что в Ивановской области, якобы произошла атака беспилотниками. Ее вроде бы удалось пресечь.

Смотрите на карте, где планировался инцидент

Российская ФСБ уже квалифицировала инцидент как "теракт". По их информации, он планировался против самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Более того, в России уже даже задержали "подозреваемых" в совершении преступления. "Диверсанты", по версии пропагандистов, собирались на легкомоторном самолете доставить взрывчатку из Черниговской области. Однако пилота и всех "членов ДРГ" якобы удалось задержать в Тульской области. ФСБ утверждает, что схватить "злоумышленников" удалось якобы во время передачи самодельных взрывных устройств.

Однако и на этом басни пропагандистов не закончились. ФСБ продолжила нести маразматические заявления, что аэродром собирались атаковать дронами со взрывчаткой, которую привезли из Украины. Кроме того, "диверсанты" якобы работали по указанию ГУР МО Украины.

Вместе с тем еще один кремлевский пропагандистский ресурс заявил, что под так называемую "атаку дронов" попала не только Ивановская область. В Новосибирске якобы нашли дрон с камерой вблизи авиационного завода, где производят элементы к бомбардировщикам Су-24. "Источники" пропагандистов рассказали, что квадрокоптер якобы нашли вблизи въезда на территорию завода имени Чкалова.

Смотрите на карте, где расположен завод

Россияне осмотрели дрон, однако взрывчатки не обнаружили. В настоящее время устанавливают все обстоятельства инцидента и разыскивают владельца беспилотника.

Кто будет отвечать за "атаку" дронов в Москве

На днях ранее в сети появились кадры, как неизвестный беспилотник якобы "атакует" Кремль. Что интересно – видео сразу со всех ракурсов появилось в соцсетях только во второй половине дня 4 мая, хотя атака состоялась якобы ночью 3 мая. Вероятно, пропагандисты не могли договориться о версии произошедшего.

Журналисты заметили, что в инциденте есть несколько удивительных элементов. Во-первых, российский триколор даже не шелохнулся от взрывной волны. Во-вторых, на крыше заметили 2 человека, которые в момент взрыва по неизвестным причинам были там.

В Офисе Президента прокомментировали инцидент достаточно сдержанно. Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров отметил, что Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал: "Украина применяет все имеющиеся силы и средства для того, чтобы освобождать свои территории, а не атаковать чужие".