Два фактора от которых зависит, как на Украину повлияет смена министра обороны России

О замене Сергея Шойгу на посту министра обороны России говорили уже давно. Одни только наезды Евгения Пригожина чего стоят, особенно в отношении репутационных потерь Шойгу и Герасимову.

Кардинальных изменений ожидать не стоит

Коррупционные скандалы, которые начали вылезать наружу в стране, которая существует исключительно благодаря коррупции, были подготовительным информационным артобстрелом.

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На прошлой неделе даже были осуществлены несколько информационных вбросов о том, что вместо Шойгу министром обороны России назначат Сергея Суровикина, который якобы специально ради этого возвращается в Россию. Но относительно отправленного в ссылку генерала информация не подтвердилась.

Вместо Шойгу назначили близкого друга Владимира Путина – экономиста Андрея Белоусова.

Отмечу, что если бы на должность главы министерства обороны назначили человека военного, были бы более предсказуемы его действия. Прежде всего это было бы попытка доказать Путину, что новый военачальник лучше и эффективнее предыдущего, а потому следовало бы ожидать резкого обострения боевых действий, вопреки тому есть для этого ресурс или нет. В случае гражданского лица такие формы поведения свойственные роду "лампасоносцев" вряд ли ожидаются.

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В общем не думаю, что замена твердолобого оленевода на экономиста будет иметь для нас больше позитива, чем наоборот. Все будет зависеть всего от двух факторов.

Первый – будет ли Белоусов занят реформированием и оптимизацией минобороны в условиях войны на истощение, что для нас было бы крайне негативным.

Второй – будет ли Белоусов свои знания и умения направлять на то, чтобы более филигранно и в значительно больших объемах, разворовывать военный бюджет, что для нас было бы просто идеально.

В любом случае кардинальных, революционных изменений в российской военной машине в ближайшее время не предвидится. Проржавевший механизм сам себя не починит, сколько не меняй местами водителя.