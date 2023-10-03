Высоко оценили достижения: в России обвинили Буданова и еще двух военачальников в "терроризме"

В России обвинили в терроризме главу украинской военной разведки Кирилла Буданова, командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу и командира украинского полка беспилотников Сергея Бурденюка. Все из-за "неприятных ситуаций" в России с беспилотниками.

Обвинение выдвинул следственный комитет России. Там говорят, что собрали доказательства причастности высшего военного руководства Украины к организации более ста ударов дронами по территории Москвы и Московской области, других регионах и оккупированном ими Крыма

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И так, несмотря на то, что войну начала именно Россия, и именно их армия регулярно атакует объекты гражданской инфраструктуры в Украине, следком страны-агрессора решил возмутиться атакам беспилотников по их территории.

Хотя, должны признать, не просто так, ведь паника среди россиян нарастает, все чаще им надоедают неизвестные беспилотники, которые взрываются и нарушают сон россиян. Заочный розыск и обвинение – это, по крайней мере, видимость каких-либо действий. Хотя вряд ли это спасет кремлевский режим от нарастающего в России недовольства.

Украинских топ-военачальников объявили в розыск

"Заочно обвинение в совершении преступлений, по статье террористический акт, предъявлено главе Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку", – говорится в сообщении вражеского ведомства.



В следкоме России объявили террористами высшее военное руководство Украины / Коллаж росСМИ

Также там говорят, что фигуранты привлекали к совершению преступлений подчиненных им по службе военнослужащих. Следовательно, следком "планирует в ближайшее время объявить их в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно".

Конечно, интересно, как на практике должны разыскивать россияне военачальников. Разве посетят Украину, хорошая услуга будет для украинских спецслужб.

Что известно об ударах по России