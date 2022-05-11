В России огромный конфликт между ФСБ и ГУР, – Арестович о ситуации с Херсонщиной

Оккупанты заявили, что планируют присоединить украинский Херсон к России каким-то указом, без референдума. Однако из Кремля впоследствии раздались оправдания, мол, все должно быть "легитимно", как с аннексированным Крымом. Арестович говорит, что у России просто возник огромный конфликт между ФСБ и Управлением разведки.

Об этом 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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Он говорит, что причина такого решения проста и даже не политическая – в России есть огромный конфликт между ФСБ (Федеральной службой безопасности) и ГУР (Главным управлением разведки).

Они спорят за "отжатую" украинскую собственность – Херсонскую область. В частности делят сельскохозяйственную технику, зерно и даже автобусы, потому что это много денег. Они многое уже поделили и будут еще это делать,

– заявил Арестович.

Советник главы ОП объяснил, что в Херсоне самопровозглашенное "руководство" и в Кремле уже начали спрашивать, что же происходит с этим регионом, и те заявили, что "готовы к присоединению".

"На это отреагировал сразу Песков, сказал, что все должно быть, как с Крымом. Ведь это международный скандал, потому что аннексия равна эскалации, а это огромные неприятности для России. В то же время Путин четко провозгласил на параде 9 мая, что их задача – предотвратить глобальной войне", – заверил он.

По словам Арестовича, это означает, что не будет ни ядерной войны, ни войны с НАТО, ни эскалации. Россия этого опасается. Перед собой Кремль ставит только задачу – выйти на границы Донбасса и Херсона.

И тут какой-нибудь дурак самопровозглашенный вылезает и делает международное заявление огромного масштаба. Ему сразу "дали по шапке", что народ должен решать. Поэтому сразу явился с заявлением Песков,

– ответил он.

Арестович говорит, что, возможно, этот сценарий где-то лежит и они готовятся объявить Таврическую область без референдума в Херсоне, но такие заявления для них точно не время.

А что с псевдореферендумом в Херсоне? По мнению Арестовича, сейчас нет признаков того, что "референдум" там вообще готовится.

"Последний вброс был, что это перенесли на 15-18 мая, но подготовки нет. Кроме того, повлияли и такие заявления, их начали сразу "гасить" на уровне Кремля", – добавил он.

Но советник главы ОП считает, что сценарий присоединения Херсона у россиян есть. Он рассматривается как крайний, но точно не главный.

Он рассматривается в случае, если не удастся уговорить нас на де-факто признание оккупации Херсонской области… Но любые попытки России не имеют значения. Как сегодня подчеркнул Михаил Подоляк, мы все равно освободим Херсон военным путем,

– подытожил Арестович.

Возможное провозглашение "ХНР": что известно

Еще раньше в Херсонской области россияне планировали провозгласить так называемую "Херсонскую народную республику". Среди местных жителей распространялась информация, что после проведения "референдума" оккупанты начнут "мобилизовывать" их в российскую армию.

Известно, что в апреле россияне в частной типографии Новой Каховки запустили станки и печатали бюллетени. Впоследствии там изменили риторику по планам на "референдум" и пытались подкупить население рублевыми выплатами.

Назначенные россиянами так называемые "представители властей Херсонской военно-гражданской администрации" заявили, что будут просить Владимира Путина включить Херсонскую область в состав России.

Замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что россияне планируют создать в области очередную псевдореспублику и присоединить ее временно оккупированные территории к России. Однако такие действия захватчиков не обладают ни юридическими перспективами, ни поддержкой херсонцев.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что присоединение оккупированной Херсонской области должно состояться "легитимно", как это было с Крымом".

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