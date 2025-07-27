Россияне отменили военно-морской парад впервые с 2017 года, – британская разведка

27 июля в России отмечают день военно-морского флота. По этому случаю традиционно должен был состояться парад, но оккупанты отказались от его проведения. Для них это беспрецедентный шаг.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на разведку Великобритании и AP.

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Почему в России не провели парад на море в 2025 году?

С 2017 по 2024 год в Санкт-Петербурге всегда проходили морские парады. В прошлом году мероприятие сократили, но теперь впервые отменили.

Главный военно-морской парад в день военно-морского флота включал осмотр военных кораблей, в котором участвовали корабли из других регионов России. Традиционно в нем участвовали корабли и представители других стран,

– описывают ситуацию разведчики.

Вероятно, парады отменили "из-за проблем с защитой вооруженных сил", считают в Великобритании.

Забавно, но пропагандисты пишут, что Путина наградили медалью Морской коллегии "За верность российскому флоту". Награду ему вручил помощник диктатора, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. В Кремле показали, как Путин, прихрамывая, идет к морякам в адмиралтействе, а те кричат "Ура!" в ответ на его приветствие. Путин заслушал отчет об учениях "Июльский шторм".

Песков объяснил, что отмена парада в Санкт-Петербурге "связана с общей ситуацией, соображениями безопасности, которые превыше всего".

Но парад не проводили и в других городах – Владивостоке, Калининграде, оккупированном Севастополе. То есть ни на Черном море, ни на Балтийском, ни на Японском не было парадов.

Associated Press связывает отмену парадов с дроновыми атаками. Россияне заявили о сбивании более ста беспилотников в ночь на 27 июля, а больше всего пострадала именно Ленинградская область.

Интересно, что идея проведения парада в Санкт-Петербурге принадлежит Путину.