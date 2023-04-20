"Победобесия" не будет: Кремль в панике перед контрнаступлением ВСУ отменяет парады

В некоторых регионах России начали отменять "парады пабеды". В Кремле действительно идет серьезный процесс, ведь 9 мая всегда для россиян было сакральной датой.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он убежден, что это решение ярко показывает, как распадаются основные нарративы российских пропагандистов.

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"Россияне в целом в панике перед будущим украинским наступлением – это пробивает и российский телевизор, видно, как паникуют, серьезно боятся наступления, серьезно к нему относятся жители российского телевидения", – прокомментировал оппозиционер.

Пропаганда пошатнулась

Однако самый главный вопрос: "Будет ли парад до 9 мая в Москве?". Яковенко считает, что вероятность его отмены невелика, потому что для болот это сакральная дата, на которой держится вся российская пропаганда, вся путинская мифология, так называемое "победобесеие".

Оппозиционер убежден, что очень вероятно отмена хода с балками, на которых изображены погибшие люди. так называемый "Бессмертный полк". Он предположил, что в этом году может пройти своеобразная акция протеста, когда будут нести уже не портреты погибших во Второй мировой войне, а погибших в войне против Украины.

Я думаю, что акцию "Бессмертный полк" вполне могут отменить. И это будет действительно серьезная реакция режима на угрозу в самом народе,

– добавил говорящий.

Яковенко отметил, что до 9 мая неизвестно, какие события произойдут на фронте. По всей вероятности, начнется украинское контрнаступление и его масштаб и вектор уже, возможно, будет понятен. Поэтому события 9 мая в России будут важны в смысле рефлексии на события на фронте.

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