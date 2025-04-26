"Россия в ловушке": что стоит за внезапной сменой риторики Кремля

В Кремле заявили, что Владимир Путин уже готов к переговорам с Украиной без каких-либо условий. Но четкая позиция Украины и Европы, что переговоры могут начаться только после прекращения огня.

Пространство для дипломатии появится только тогда, когда будет молчать оружие. Как отметил 24 Каналу бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, Россия пока не слишком к этому готова.

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Россия в большой "растяжке"

Пока трудно говорить об особых сдвигах в мирных переговорах. Ширина демилитаризованной зоны составляет более 1000 километров. Для сравнения между Северной и Южной Кореей – 250. Поэтому проконтролировать соблюдение перемирия будет достаточно сложно.

Мы прекрасно осознаем, что Россия сейчас находится, возможно, не в ловушке, но точно в большой "растяжке". На Кремль оказывает большое давление определенное сообщество,

– подчеркнул Иван Ступак.

Говорится о небольшой группе людей, которые хотят продолжения войны, выступают против любых переговоров и требуют, чтобы Путин шел до конца. Властная верхушка должна на них ориентироваться, чтобы окончательно не настроить их против себя. Поэтому Кремль сейчас будет очень осторожен в высказываниях.

Почему Кремль изменил риторику

Песков никогда не был авторитетной фигурой. Ему позволяют первым озвучивать заявления, которые не воспринимаются в обществе или являются контроверсионными. Как правило, потом выходит Путин и все это отрицает. Поэтому следует понимать, что последней инстанцией все-таки является не Песков или Лавров, а Путин.

Сначала глава Кремля убеждал, что Владимир Зеленский якобы является нелегитимным президентом, говорил о непонятных юридических препятствиях для переговоров. Но после инаугурации Трампа все изменилось. Президент США не поддержал риторику Путина.

Он лишь раз обмолвился, что Зеленский якобы нелегитимный, но потом к этой риторике не возвращался. Так же ведут себя в Европе. Возможно, поэтому такая риторика исчезла и в России,

– добавил Ступак.

Вероятно, Стив Уиткофф во время встречи с Путиным предложил ему определенные выгоды, поэтому риторика в отношении Украины несколько смягчилась. Многое в поведении россиян зависит от того, что им предложат американцы. Но пока деталей о переговорах России и США нет.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин не хочет завершать войну, потому что "нет причин, чтобы стрелять ракетами по гражданским районам". Трамп пригрозил России вторичными санкциями, если она продолжит "с ним играть".

После этого в Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной без предварительных условий. Ранее Путин говорил о "предпосылках", таких как отказ от членства в НАТО, выборы президента, отказ от оккупированных территорий.