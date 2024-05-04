Из-за того, что "азовец": в России пленного украинца упекли в тюрьму на 18 лет

В России продолжают устраивать незаконные судилища над украинскими военнопленными. На этот раз на скамье "подсудимых" оказался молодой воин Владислав Плахотник.

Южный окружной военный суд в Ростовской области приговорил украинца к 18 годам. Его признали виновным в том, что он якобы является участником террористической организации, а также проходил обучение для того, чтобы участвовать в ее деятельности.

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Еще один циничный приговор

Под участием в террористической организации оккупанты имели в виду службу Плахотника в "Азове"

По версии российского следствия, в июле 2023 года 18-летний парень подписал контракт о службе в батальоне "Азов", после чего его направили в учебный центр ВСУ. После обучения украинец до декабря 2023 года участвовал в боевых действиях на Луганщине.

В августе 2022 года Верховный суд России признал полк "Азов" террористической организацией.

Отмечается, что Плахотник проведет первые три года в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима.

По сообщению росСМИ, с начала полномасштабного вторжения России в Украину российские суды на оккупированных территориях вынесли более 160 приговоров украинским военным. Средний срок лишения свободы, который назначали подсудимым, составляет 21 год. Минимальный срок, который назначали украинскому военному – восемь лет колонии.

33 военных получили почти по 30 лет колонии в России

В феврале в России осудили 33 пленных украинских военнослужащих. Они получили сроки от 27 лет до 29 лет.

Пленных защитников обвиняют в том, что они якобы использовали запрещенное оружие против гражданского населения Украины. По словам российского следствия, они стремились "разрушить социальную инфраструктуру, запугать мирных граждан и убить их",.

Речь идет о военных 36-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ. А населенные пункты, которые они якобы обстреляли, расположены в Донецкой области, -- это Сартана, Талаковка, Старый Крым и еще некоторые.

Указанный оккупантами обстрел якобы происходил с 24 февраля по 10 марта 2022 года.