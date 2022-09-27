С арифметикой не сложилось, а рисование на "отлично", – Гайдай о результатах "референдума"
Источник:Сергей Гайдай
В результатах псевдореферендума никто не сомневался. В Луганской области к россии якобы захотели присоединиться около 98% людей.
Оккупанты заявили, что участие в так называемом волеизъявлении приняли более 1,6 миллиона человек. Согласно результатам "референдума" в фантазиях россиян, из них 98% проголосовали "за" присоединение к стране-оккупанту.
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Столько человек не проживает в регионе
Такие результаты были объявлены по истечении пятидневного "волеизъявления народа". Но есть нюанс: количество ''проголосовавших'' превысило количество тех, кто проживает на оккупированных территориях региона.
Откуда такие цифры, фантазеры? Даже приблизительные подсчеты будут далеки от этой огромной цифры,
– отметил Сергей Гайдай.
При этом во время псевдореферендума было нарушено все, что возможно:
- несоблюдение тайны "волеизъявления";
- "комиссии" с военными с автоматами в руках;
- "голосование" в квартирах и кустах;
- запугивание несогласных;
- многократное "голосование";
- "голосование" даже без документов;
- угрозы мобилизации за отказ от голосования.
Однако как бы там ни фантазировали оккупанты, эта игра в "референдумы" ничего не изменит, ведь Украина деоккупирует все свои территории.
Первые результаты псевдореферендума
27 сентября был последний день инсценировки волеизъявления на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Как и ожидалось, чуть ли не на всех территориях, где местами полностью уничтожена инфраструктура, где оккупанты пытали людей, где действует активное партизанское движение, украинцы якобы "проголосовали" за присоединение к этой "прекрасной" стране.
Так, на всех оккупированных территориях российские оккупанты заявляют, что "поддержка" вхождения в состав страны-оккупанта набрала более 97% голосов:
- на оккупированных территориях Донбасса: за "вхождение в состав россии" - 98,05% голосов (по данным обработки 16,06% протоколов);
- в Луганской области: за – 97,93% голосов (по данным обработки 51,76% протоколов);
- в Запорожье: за – 98% голосов (по данным обработки 20% протоколов);
- в Херсонской области: за – 96,75% голосов (по данным обработки 100% протоколов).
Понятно, что данные, публикуемые российскими пропагандистами, не имеют ничего общего с реальностью. Более того, эти результаты не признает ни одна цивилизованная страна.
На "референдум" отреагировали в мире
- На проведение псевдореферендума первой отреагировала Великобритания. Там объявили о новых санкциях за столь наглое нарушение международного законодательства.
- В ЕС пообещали санкции против организаторов квазиреферендумов. Также отреагировали Канада, страны Балтии, Генсек НАТО и другие.
- В США заявили, что введут новые санкции против россии в ответ на проведение так называемых "референдумов" на оккупированных территориях.
- Свои санкции в ответ на такие "референдумы" расширила также Новая Зеландия. В новый санкционный список попали 19 человек, среди которых российские министры, члены совета безопасности россии, родственники владимира путина и глава чечни рамзан кадыров.
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