Так, окупанти заявили, що участь у так званому волевиявленні взяли понад 1,6 мільйона людей. З яких, згідно з результатами "референдуму" у фантазіях росіян, з них 98% проголосували "за" приєднання до країни-окупантки.

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Стільки людей не проживає в регіоні

Такі результати були оголошені після закінчення п'ятиденного "волевиявлення народу". Але є нюанс: кількість тих, хто проголосував, була більша тих, хто проживає на окупованих територіях регіону.

Звідки такі цифри, фантазери? Навіть приблизні підрахунки будуть далекими від цієї величезної цифри,

– зазначив Сергій Гайдай.

При цьому під час псевдореферендуму було порушено усе, що можливо:

недотримання таємниці "волевиявлення";

"комісії" з військовими з автоматами у руках;

"голосування" у квартирах та кущах;

залякування незгодних;

багаторазове "голосування";

"голосування" навіть без документів;

погрози мобілізацією за відмову голосування.

Однак що б там собі не фантазували окупанти, ця гра у "референдуми" нічого не змінить, адже Україна деокупує усі свої території.

Перші результати псевдореферендуму

27 вересня був останній день інсценування волевиявлення на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Як і очікувалося, ледь не на всіх територіях, де подекуди повністю знищена інфраструктура, де окупанти катували людей, де діє активний партизанський рух, українці нібито "проголосували" за приєднання до цієї "прекрасної" країни.

Так, на всіх окупованих територіях російські окупанти заявляють, що "підтримка" входження до складу країни-окупантки набрала понад 97% голосів:

на окупованих територіях Донеччини: за "входження до складу росії" – 98,05% голосів (за даними обробки 16,06% протоколів);

на Луганщині: за – 97,93% голосів (за даними обробки 51,76% протоколів);

на Запоріжжі: за – 98% голосів (за даними обробки 20% протоколів);

на Херсонщині: за – 96,75% голосів (за даними обробки 100% протоколів).

Зрозуміло, що дані, які публікують російські пропагандисти, не мають нічого спільного з реальністю. Ба більше, ці результати не визнає ні одна цивілізована країна.

На "референдум" відреагували у світі

На проведення псевдореферендуму першою відреагувала Велика Британія. Там оголосили про нові санкції за таке нахабне порушення міжнародного законодавства.

У ЄС пообіцяли санкції проти організаторів квазіреферендумів. Також відреагували Канада, країни Балтії, Генсек НАТО та інші.

У США заявили, що запровадять нові санкції проти росії у відповідь на проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях.

Свої санкції у відповідь на такі "референдуми" розширила також Нова Зеландія. У новий санкційний список потрапили 19 осіб, серед яких російські міністри, члени ради безпеки росії, родичі володимира путіна та глава Чечні рамзан кадиров.

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