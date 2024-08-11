Опозорились вдребезги: минобороны России показало видео якобы ударов по ВСУ на Курщине

На фоне продвижения "диверсантов" в Курской области минобороны страны-агрессора решило показать, как активно россияне противостоят наступлению. Для этого ведомство опубликовало видео, на котором якобы зафиксированы удары по технике и личному составу ВСУ.

Однако "попиариться" долго у оккупантов не получилось, в СМИ их моментально разоблачили. Оказалось, что видео, которое распространило минобороны, было снято давно и вовсе не в Курской области.

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"Перепутали" Курскую область с Востоком Украины

Так, 10 августа официальное пропагандистское издание "риановости" опубликовало ролик со ссылкой на минобороны.

Российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удары авиаракетами С-13 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области,

– говорится в подписи к видео.

Впрочем, журналисты установили, что видео на самом деле было снято в Кременной и в Часовом Яру, то есть на Луганщине и Донетчине.

В СМИ сопоставили кадры из ролика со скриншотом кадры в районах этих населенных пунктов и таким образом разоблачили россиян на позорной лжи.

Слева – вежий кадр из ролика минобороны об ударе по ВСУ "в приграничном районе Курской области". Справа – скриншот карты в районе Кременной, Луганская область

Слева – свежий кадр из ролика минобороны об ударе по ВСУ "в приграничном районе Курской области". Справа – карта объекта Часовой Яр, Донецкая область

К слову, в сети появилось видео, на котором военные поднимают украинский флаг в селе Гуево.