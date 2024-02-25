У России потери вместе с ранеными составляют около 500 тысяч, – Зеленский

Владимир Зеленский назвал потери России в войне против Украины. По словам президента, говорится о 500 тысячах человек вместе с ранеными.

Президент Украины сообщил, что потери оккупантов вместе с ранеными составляют около 500 тысяч человек. Об этом он сказал во время пресс-конференции.

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Сколько убитых россиян

Российские захватчики в течение двух лет полномасштабной войны понесли огромные потери в технике и личном составе. Только за время наступления на Авдеевку оккупанты потеряли сотни единиц техники и более 40 тысяч своих бойцов. Штурмы города по количеству потерь называют едва ли не самыми большими с момента вторжения.

Во время пресс-конференции Владимир Зеленский сообщил, что в целом страна-агресор потеряла примерно 500 тысяч своих людей убитыми и ранеными. Он добавил, что убитыми насчитывается около 180 тысяч оккупантов.

Что сказал Зеленский о потерях Украины