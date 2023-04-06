В российской Госдуме предлагается использовать для обмена задержанного американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Грешковича. Его предлагают передать Вашингтону в обмен на Дональда Трампа.

Об этом на заседании Госдумы заявил депутат от КПСС Сергей Обухов, цитируемый российскими СМИ, сообщает 24 Канал. Однако в Москве размышляют о других вариантах обмена.

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Среди вариантов и другой журналист

ФСБ задержала 31-летнего американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге 29 марта. Ему забросили якобы "шпионаж" и сейчас журналист стал пленником Кремля.

Депутат-коммунист Сергей Обухов предлагает обменять американского журналиста на бывшего президента США Дональда Трампа. Однако тот факт, что несмотря объявление обвинений и судебное заседание экспрезидент не находится под арестом, Обухова никак не беспокоит. Вероятно, он верит, что Дональд Трамп добровольно согласится переехать из Флориды в Сырзрань или Мурманск.

Однако полит фантазии коммуниста Обухова на этом не остановился. Если же не на Трампа, то менять Гершковича хотят на австралийского журналиста Джулиана Ассанжа.