В России предлагают обменять задержанного журналиста WSJ на Дональда Трампа
В российской Госдуме предлагается использовать для обмена задержанного американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Грешковича. Его предлагают передать Вашингтону в обмен на Дональда Трампа.
Об этом на заседании Госдумы заявил депутат от КПСС Сергей Обухов, цитируемый российскими СМИ, сообщает 24 Канал. Однако в Москве размышляют о других вариантах обмена.
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Среди вариантов и другой журналист
ФСБ задержала 31-летнего американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге 29 марта. Ему забросили якобы "шпионаж" и сейчас журналист стал пленником Кремля.
Депутат-коммунист Сергей Обухов предлагает обменять американского журналиста на бывшего президента США Дональда Трампа. Однако тот факт, что несмотря объявление обвинений и судебное заседание экспрезидент не находится под арестом, Обухова никак не беспокоит. Вероятно, он верит, что Дональд Трамп добровольно согласится переехать из Флориды в Сырзрань или Мурманск.
Однако полит фантазии коммуниста Обухова на этом не остановился. Если же не на Трампа, то менять Гершковича хотят на австралийского журналиста Джулиана Ассанжа.
Кто такой Джулиан Ассанж
Это автралийский журналист и основатель издания Wikileaks. В США обвиняют Ассажа в самой большой за всю историю утечки секретных данных. По 18 пунктам обвинений ему грозит 175 лет заключения (по американскому законодательству, тюремные сроки по каждой статье суммируются).
Ассаеж в своем издании публиковал секретные материалы Пентагона о войнах в Афганистане и Ираке, спровоцировавших серьезный международный скандал. В 2010 году Интерпол выдал ордер на его арест.
По данным американской стороны, он в сговоре с аналитиком военной разведки США сломал компьютерные системы Пентагона, после чего в открытом доступе были опубликованы тысячи секретных документов.
Сам Ассанж утверждает, что он действовал исключительно как журналист, а секретные документы разоблачили нарушения со стороны американских военных во время войн в других странах.
Ассанж был задержан в 2019 году после того, как посольство Эквадора в Лондоне отказало ему в политическом убежище, а посол вызвал полицию.