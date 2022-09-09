"Чтобы еще солдат родили": в России предлагают запретить распространение идеи "чайлдфри"

В государственную думу России внесли законопроект, запрещающий публично говорить о нежелании иметь детей. По мнению депутатов, "идеология чайлдфри противоречит политике россии".

В цивилизованных странах, если ты не хочешь иметь детей, можно об этом открыто говорить. В случае принятия правок в законопроект "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", у россиян такой возможности не будет.

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В законопроекте российских депутатов указано, что "чайлдфри" – это "идеология, которая сводит существование человека к удовлетворению исключительно собственных потребностей", поэтому он не может быть приемлем. Также она противоречит "семейным ценностям" и "официальной политике российской федерации".

Конечно, в России жить в свое удовольствие – неслыханная роскошь. Ты должен делать все, как скажет тебе государство.

Тем более по состоянию на 9 сентября ВСУ ликвидировали почти 52 тысячи оккупантов, российским властям нужно еще "живое мясо".

Что такое "чайлдфри"

"Чайлдфри" переводится с английского как "свободный от детей". Эта субкультура декларирует право человека на то, что ему необязательно иметь детей.

Идея "чайлдфри" с каждым годом набирает популярность в странах запада. Все большее количество граждан цивилизованных государств осознает, что дети – это ответственность, к которой может быть готов не каждый.

Скандальные законы Российской Федерации

В июле государственная дума России обновила закон о госизмене, депутаты решили еще больше усилить репрессивный строй.

Также в том же месяце "законотворцы" решили называть путина "правителем", а не президентом, потому что этот термин является иностранным.

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