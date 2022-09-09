У цивілізованих країнах, якщо ти не хочеш мати дітей, можна про це відкрито говорити. У разі ухвалення правок до законопроєкту "Про захист дітей від інформації, що приносить шкоду їхньому здоров'ю та розвитку", у росіян такої можливості не буде.

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Солдатів не шкодувати – жінки ще народять

У законопроєкті російських депутатів вказано, що "чайлдфрі" – це "ідеологія, яка зводить існування людини до задоволення винятково власних потреб", тому вона не може бути прийнятною. Також вона суперечить "сімейним цінностям" та "офіційній політиці російської федерації".

Звісно, що в росії жити у своє задоволення – нечувана розкіш. Ти повинен робити усе, як тобі скаже держава.

Тим паче станом на 9 вересня ЗСУ ліквідували майже 52 тисячі окупантів, російській владі потрібно ще "живе м'ясо".

Що таке "чайлдфрі"

"Чайлдфрі" перекладається з англійської як "вільний від дітей". Ця субкультура декларує право людини на те, що їй не обов'язково мати дітей.

Ідея "чайлдфрі" з кожним роком набирає популярності у країнах заходу. Усе більше громадян цивілізованих держав усвідомлює, що діти – це відповідальність, до якої може бути готовий не кожен.

Скандальні закони російської федерації

У липні державна дума росії оновила закон про держзраду, депутати вирішили ще більше посилити репресивний лад.

Також того ж місяця "законотворці" надумали називати путіна "правителем", а не президентом, бо цей термін є іноземним.

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