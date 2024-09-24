Путин придумал, как увеличить свое войско без мобилизации

Путин в очередной раз увеличил численность вооруженных сил России, и в очередной раз сделал это благодаря военному персоналу.

Путину нужны люди

Напомню, что такое уже происходило в 2022 году, когда численность военного персонала увеличили на 137 тысяч. В 2023 году увеличили на 170 тысяч. И, наконец, недавний указ добавил еще 180 тысяч человек в форме. При этом, численность гражданского персонала остается неизменной. Уже этот факт говорит не о "развитии вооруженных сил" и их трансформации, а о банальном наращивании человеческого ресурса для использования на фронте.

Читайте также Что нам нужно для победы в войне

В украинских СМИ часть обозревателей уже успела заявить, что этот процесс является едва ли не свидетельством нашей победы. Мол, Владимиру Путину нужны люди, а он не может их найти. К сожалению, такая логика, мягко говоря, хромает.

Предыдущие этапы увеличения численности ВС России завершились укомплектованием штата – людей набрали и, к сожалению, набирают. Несмотря на большие потери и то, что социология демонстрирует, что население дошло до понимания истинных масштабов потерь их армии.

Но Путину нужны люди. Точнее человеческий ресурс для того, чтобы продолжить попытки достижения "масштабной победы" и вхождения в переговоры о приостановлении войны на позиции сильного. Кроме того, нужна демонстрация реакции на захват Украиной части Курской области. В первые дни операции путинское окружение было растерянным. Сейчас, стянув резервы и пытаясь контратаковать, так же не может заявить о переломе – атаки идут, но успехи очень ограничены.

Соответственно, тема увеличения численности армии является более чем актуальной для Кремля. Но слово "мобилизация" очень пугает "обычного россиянина". Будет пугать и дальше, особенно на фоне пленных срочников из Курской области. Ситуация (кроме срочников) не новая.

Я уже рассказывал, благодаря кому Путин закрывает потребности в человеческом ресурсе. Тут есть несколько ресурсов – мигранты, заключенные под следствием, жители депрессивных регионов, наемники из-за рубежа.

Заметьте Мировоззрение Трампа и Вэнса: как они хотят управлять США

Этот механизм позволял покрывать потери и даже накапливать личный состав для наступательных действий. Но он имеет и свои минусы, в частности, так называемые "подъемные". Люди, подписавшие контракты с ВС России, в ряде регионов получают "подъемные" (разовые выплаты от субъекта федерации до 2,1 миллиона российских рублей). Это значительные деньги, особенно для малообеспеченных граждан. Практика продолжается и такие персоны должны быть добавлены в штат ВС России. Следовательно, численность армии необходимо увеличивать. Что и произошло.

Можно ли ставить точку? Нет.

Новые "ряженые" в России

Скрытая российская мобилизация имеет свою специфику – она позволяет компенсировать потери и даже накапливать человеческий ресурс. Но постепенно. То есть, если тебе необходимо за 3 месяца набрать, условно, 200 тысяч человек, то привычными методами такого не достигнешь. Точнее можешь попробовать, но существенно увеличив "подъемные". Путину и его окружению этого делать не хочется, несмотря на финансовые ресурсы.

Обычная мобилизация очень сильно пугает рядового россиянина, но его пугает и отсутствие реакции Кремля на события в Курской области. Демонстрация потери статуса "великой державы" или демонстрация слабости – это удары по основам мировосприятия населения России.

То есть Кремль должен пойти на демонстрацию некоторых мобилизационных мероприятий, но сделать это незаметно для обычного жителя России.

На этом возвращаемся к теме указа Путина. Численность армии растет, но резкого увеличения числа нанятых не стоит ожидать. Покрывать эту разницу можно благодаря:

переводу срочников на контракт (что уже происходит достаточно активно);

мобилизационным мероприятиям на оккупированных территориях Украины.

Последнее абсолютно незаметно для "обычного жителя России", ведь в его восприятии есть "Россия" и есть "новые территории", которые "не совсем Россия". Сколько людей там отправят на убой – ему безразлично. Формально Кремль успел объявить эти территории своими. Следовательно, можно массово забирать украинцев и отправлять их на фронт, воевать против Украины. Чтобы потом на внешних площадках вспомнить старое пропагандистское клише о "гражданской войне на украинских территориях".

Важно Символическое затягивание поясов: что надо знать о повышении налогов

Остается вторая часть – это демонстрация некоторых мобилизационных мероприятий для среднестатистического россиянина. Чтобы на фронт не попасть, но форму одеть. Тут приходит еще одна новость. Даю цитату: "Правительство России поддержало законопроект о праве глав регионов создавать вооруженные отряды для охраны порядка и помощи силовикам в период военного положения".

Проще говоря в субъектах федерации, в дополнение к территориальной обороне, создаются государственные унитарные предприятия. В них рекрутируются граждане, которые находятся в "мобилизационном резерве ВС России", то есть те, кто мог бы попасть под мобилизацию. Но на самом деле они остаются дома и несколько дней в неделю выполняют функции содействия силовым структурам.

Для населения это демонстрация неких действий, появление новых "ряженых" в форме. Для губернаторов – возможность сохранить трудовой потенциал региона. А для Кремля, когда мобилизацию таки объявят (а это вполне возможно), – готовый и отобранный контингент для отправки на фронт.

Но пока в приоритете России, повторю, отправить украинцев с оккупированных территорий на фронт, а жителей "России в пределах 1991 года" подержать дома.