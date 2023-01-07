Россия начинает "сыпаться" изнутри, - генерал-майор о бессмысленной политике Путина

России прочат худшие сценарии после окончания войны. Причиной проблем станет не только проигрыш в войне, но и недальновидная внутренняя политика.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун. Он убежден, что Россия сейчас находится в очень сложной ситуации.

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Слова Путина не воспринимают

"Фактически каждый шаг, который они делают, куда бы он ни направился, приводит к еще большим проблемам внутри и снаружи России", - отметил Ягун.

Логические, на первый взгляд, разговоры о мире во время Рождества не приняли ни аудитория, на которую опирался Владимир Путин, ни внутренняя аудитория, ни международная.

Пригожин – проблема России

Ягун акцентировал еще одну проблему России — прорезается голос у Евгения Пригожина. Это человек, который и близко не должен быть допущен к власти.

Ягун вспомнил последний нелепый месседж Пригожина. Он предлагал вузам и лучшим факультетам России засчитывать без экзаменов тех людей, которые прошли войну в Украине.

Фактически он пытается запихнуть на факультеты дипломатии, в МГИМО бывших зеков,

– добавил спикер.

Это напоминает Ягуну систему Советского Союза, когда воевавших в Афганистане без экзаменов только с аттестатом о школьном образовании "запихали" в вузы.

Пригожин – это человек, не имеющий ни профессионального образования, ни устоявшихся связей в элите, сейчас начинает руководить государством в совершенно неожиданных ракурсах, акцентировал генерал-майор. Владелец ЧВК Вагнера решает кого увольнять, наказывать, отправлять на фронт, просто убивать, а кому давать путевку в жизнь через самые престижные русские факультеты.

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Россия сама себя разрушит

Ягуну Пригожин напоминает Григория Распутина, похожим образом руководившего государством, а история показала к каким фатальным последствиям это привело.

Генерал-майор убежден, что России не следует мешать, а только наблюдать. Возможно, Пригожин закончит так же, как и Распутин.

Их государство начинает сыпаться изнутри, и возможно это один из тех моментов, которые повлияют на нашу будущую победу,

– предсказал говорящий.

Россия после Украинской Победы

Ягун предположил, что если бы у России была хоть эфемерная оппозиция, которая могла бы высказаться и что-то предложить, она после украинской победы, возможно, взяла бы власть.

Сейчас на поле игры в России есть силовики, бизнесмены, в определенной степени военные, заметил говорящий. Он сомневается, что силовики позволят бизнесменам захватить власть, но, вероятно, в России может начаться внутренняя борьба между этими несколькими группами, потому что они давно враждуют между собой.

Виктор Ягун предполагает, что отдельные регионы, имеющие свои традиции типа Татарстана, менее вероятно будут проводить общественные протесты. Зато что делать другие регионы предусмотреть в нынешней ситуации России очень сложно.

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