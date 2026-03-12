Россия превращается в КНДР: какие новые ограничения вводит Путин для населения

После распада СССР Россия осталась тоталитарной страной вроде Северной Кореи. Однако если раньше это было не столь заметно, сейчас режим Владимира Путина "предстал во всей красе".

Крахна-агрессор фактически взяла курс на изоляцию от мира. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, и политические деятели, и простые россияне готовы это принимать без возмущения.

Какие новые ограничения вводит Путин для населения?

Недавно председатель российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россиянам "надо ценить стабильность". Однако руководитель Центра общественной аналитики отметил, что единственная стабильность, которая есть в России, – это режим российского диктатора. Большинству политиков Кремля это подходит, поэтому они готовы и дальше так жить.

Между тем россиянам такая стабильность "вылазит боком" – в стране-агрессоре запретили Telegram, ухудшается связь, а также наблюдается слабый доступ к интернету.

В России все как в Северной Корее, так было и раньше. Приход к власти Ельцина ничего не изменил. Как только Украина вышла из Советского Союза, там кусали локти и думали, как вернуть ее под свой контроль. Путин умеет закручивать гайки сильнее и сильнее. Те, кто не убегает из страны, молча едят все, что предлагают,

– подчеркнул он.

За последние годы в стране-агрессоре были протесты только осенью 2022 года, когда российский диктатор объявил мобилизацию. Второй раз он на такое не решается, потому что это потенциально может представлять угрозу его власти.

Интересно! Журналистка, психолог Лариса Волошина заметила интересную тенденцию в России – не только Путин, но и официальная пропаганда следует режиму КНДР. Отключение интернета позволяет пропагандистам рассказывать ложь о "победах и успехах" на фронте. В то же время российские блогеры и военные могут готовы пойти на радикальные шаги в отношении диктатора.

С какими проблемами столкнулось российское население?