Это будет масштабировано на всю Россию, – Подоляк о проблемах россиян с энергетикой

В некоторых регионах России возникли серьезные проблемы с энергетикой. Граждане страны-агрессора столкнулись с экстренным отключением света в помещениях.

Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что российская экономика уже не выдерживает расходов на войну. Дефициты ресурсов и энергетики очевидны.

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Уничтожение российских энергоресурсов

Подоляк отметил, что атаки по российской территории это единственный эффективный способ вести оборонительную войну. Благодаря этому россияне смогут понять что такое война, которую они начали против Украины.

Там социально должны почувствовать, что такое потеря доходов, гарантированной безопасности и элементарных бытовых нужд: канализация, вода, отопление, электричество. Это будет масштабировано на всю Россию,

– сказал советник председателя ОПУ.

Он отметил, что такие проблемы в России связаны не только с атаками украинских беспилотников по их территории, но и с внутренними проблемами страны-агрессора. Кремль тратит на милитарную составляющую большую часть бюджета, поэтому денег на внутренние социальные нужды нет.

Кроме того, работают санкции. Далее это все существенно будет влиять на качество жизни в России,

– отметил Михаил Подоляк.