В российском Балтийске раненым оккупантам принесли в больницу газету. Более того, местные чиновники сделали из этого картинку для СМИ.

Рассказ о "подарках с газетами" обнародован в российских СМИ, информирует 24 Канал.

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Чиновники вручили захватчикам фрукты и специальный праздничный выпуск газеты "Вестник Балтийская". Оккупанты не забыли пофотографировать все это действо.



Газеты для раненых окупантов / Фото из российских СМИ

Очевидно, пельмени для окупантов уже слишком дорого, поэтому перешли на газеты. Напомним, 17 февраля в российской Туве местные чиновники решили сделать интересный подарок семье погибшего оккупанта. принесли пачку пельменей. Вручили это Валентине Ондар – матери трех сыновей, младший из которых "героически погиб" на войне в Украине, убивая украинцев в Лисичанске.

Потери окупантов

Силы обороны уничтожают российских окупантов колоссальными темпами. По состоянию на 28 февраля ВСУ ликвидировали 149 240 захватчиков. Только за минувшие сутки русская армия потеряла 550 военных.

Следует понимать, что речь идет только о погибших окупантов. Если считать убитых и раненых, то цифры потерь будут значительно больше.