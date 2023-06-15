Ключевая точка розни, – в разведке Британии заявили, что Пригожин бросил вызов Путину
Источник:Министерство обороны Великобритании
В России продолжает нарастать напряженность между предводителем вагнеровцев Евгегием Пригожиным и главой минобороны Сергеем Шойгу. Своими действиями Пригожин бросает вызов русскому истеблишменту.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, опубликованном 15 июня. В разведке проанализировали приказ минобороны России от 10 июня, заставляющий членов так называемых "добровольческих формирований", в частности ЧВК "Вагнера", подписать контракты непосредственно с оборонным ведомством.
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Пригожин отказывается подписывать контракт по минобороны
Этот шаг, как напомнили в Британии, был поддержан президентом Владимиром Путиным в телевизионном выступлении 13 июня.
В течение нескольких месяцев, пишет разведка Британии, владелец вагнеровцев Евгений Пригожин подвергал сильной критике иерархию минобороны, но полагался на авторитет Путина.
Однако, несмотря на комментарии Путина, 14 июня, Пригожин заявил, что "никто из бойцов "Вагнера" не готов снова идти по позору. Поэтому они не подпишут контракты".
Риторика Пригожина превращается в вызов более широким слоям русского истеблишмента. 01 июля 2023 года, крайний срок для подписания контрактов добровольцами, вероятно, станет ключевой точкой вражды,
– резюмируют в британской разведке.
Что известно о приказе Шойгу
- Шойгу подписал приказ, согласно которому все "добровольческие отряды", находящиеся на фронте в Украине, должны до 1 июля заключить контракты по минобороне государства-террористки.
- Пропагандисты говорят, что это якобы предоставит добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнению ими задач.
- Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнера" не будет подписывать никаких контрактов из Шойгу. Он назвал воинские части русской армии неэффективными, в отличие от подразделений "Вагнера", а самого Шойгу – плохим управленцем.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что обострение внутренних конфликтов в России свидетельствует о близком финале путинского режима.
- Экс-сотрудник СБУ, специалист Украинского института будущего Иван Ступак считает, что Кремль может нажать на Пригожин и заставить подписать контракт.