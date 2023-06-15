Ключевая точка розни, – в разведке Британии заявили, что Пригожин бросил вызов Путину

В России продолжает нарастать напряженность между предводителем вагнеровцев Евгегием Пригожиным и главой минобороны Сергеем Шойгу. Своими действиями Пригожин бросает вызов русскому истеблишменту.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, опубликованном 15 июня. В разведке проанализировали приказ минобороны России от 10 июня, заставляющий членов так называемых "добровольческих формирований", в частности ЧВК "Вагнера", подписать контракты непосредственно с оборонным ведомством.

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Пригожин отказывается подписывать контракт по минобороны

Этот шаг, как напомнили в Британии, был поддержан президентом Владимиром Путиным в телевизионном выступлении 13 июня.

В течение нескольких месяцев, пишет разведка Британии, владелец вагнеровцев Евгений Пригожин подвергал сильной критике иерархию минобороны, но полагался на авторитет Путина.

Однако, несмотря на комментарии Путина, 14 июня, Пригожин заявил, что "никто из бойцов "Вагнера" не готов снова идти по позору. Поэтому они не подпишут контракты".

Риторика Пригожина превращается в вызов более широким слоям русского истеблишмента. 01 июля 2023 года, крайний срок для подписания контрактов добровольцами, вероятно, станет ключевой точкой вражды,

– резюмируют в британской разведке.

Что известно о приказе Шойгу