В России уже открыто раздаются тезисы о выгодах от завершения спровоцированной Кремлем войны против Украины. Говорят, что это нужно сделать до "удара Запада".

Россияне уже признают, что у Запада больше возможностей продолжать войну, чем у России. Такое заявление в эфире пропагандистских СМИ издал российский политолог Виктор Олевич. 24 Канал.

Кстати говоря Это главный подстрекатель: на РосТВ нашли "крайнего" в поставках для Украины

Не сдаться, а "прекратить авантюру"

Похоже, россияне обрели новое название для "жеста доброй воли". Олевич говорит, что предлагает не сдаться, а "прекратить авантюру".

Что касается возможностей России и Запада, то обычно у Запада возможностей больше. Это же разумеется, что производственные способности Запада выше, чем в России,

– добавил политолог.

По его словам, Запад хочет наносить России постоянный непрерывный ущерб. Эта возможность ему обходится дешевле, чем война России.

Поэтому он подчеркнул, что Россия должна выйти из спровоцированного ею "военного конфликта", прежде чем Запад нанесет сокрушительный удар. Олевич отметил, что для России это выгодно.

Публике заявление не понравилось

Гости студии с Олевичем не согласились, обвинив его в "летании в облаках". Они думают, что Россия побеждает, а Запад вообще воевать не готов.

Кстати, в России Олевича называют "рекордсменом по изменам". Вероятно, потому что говорит правду.

Риторика Путина – другая

Однако слушая выступления российского диктатора Владимира Путина, можно заключить, что россиян готовят к долговременной войне. The Guardian назвало признаки, что кафиры уже готовят почву для многолетнего конфликта.

К примеру, выступая перед рабочими авиационного завода в Бурятии, Путин снова назвал войну экзистенциальной "битвой за выживание" России.

Политолог Максима Трудолюбов обратил внимание на другие последние речи диктатора, в которых российский лидер все чаще говорит о "вечной войне" с Западом.

Сначала россияне рассчитывали, что конфликт продлится всего несколько недель, а затем они объявят победу. Однако теперь даже после мобилизации не может провести масштабное наступление.