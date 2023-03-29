Росіяни вже визнають, що в Заходу більше можливостей продовжувати війну, ніж у Росії. Таку заяву в ефірі пропагандистських ЗМІ видав російський політолог Віктор Олевич, інформує 24 Канал.

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Не здатись, а "припинити авантюру"

Схоже, росіяни знайшли нову назву для "жесту доброї волі". Олевич говорить, що пропонує не здатись, а "припинити авантюру".

Що стосується можливостей Росії і Заходу, то звичайно у Заходу можливостей більше. Це ж очевидно, що виробничі можливості Заходу вищі, аніж у Росії,

– додав політолог.

За його словами, Захід хоче завдавати Росії постійних безперервних збитків. Ця можливість йому обходиться дешевше, ніж війна Росії.

Тому він наголосив, що Росія повинна вийти зі спровокованого нею "військового конфлікту", перш ніж Захід завдасть нищівного удару. Олевич зазначив, що для Росії це вигідно.

Публіці заява не сподобалась

Гості студії з Олевичем не погодились, звинувативши його у "літанні у хмарах". Вони думають, начебто Росія перемагає, а Захід взагалі воювати не готовий.

До речі, в Росії Олевича називають "рекордсменом по зрадах". Ймовірно, тому що говорить правду.