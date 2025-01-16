Обход санкций на новом уровне: Минюст России зарегистрировал "интересный" законопроект

Санкции против России серьезно донимают Кремль. Правительство пытается идти на различные шаги, чтобы уменьшить влияние западных ограничений на слабую экономику.

Минюст страны-агрессора предлагает увеличить штрафы за три десятка экономических преступлений, чтобы покрыть инфляцию. Законопроект, однако, имеет бонусы для компаний, обходящих санкции, рассказала 24 Каналу председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

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Что предусматривает новый законопроект России

Министерство юстиции России инициировало законопроект, который предусматривает в разы увеличение размера штрафов по 36 видам экономических преступлений. Такое решение прежде всего спровоцировано инфляцией, что уже не скрывают и сами создатели законопроекта.

Сообщается, что штрафы "адаптируют к современным социально-экономическим реалиям", а наказание будет соответствовать степени общественной опасности.

Им нужно это не только для того, чтобы были новые поступления в бюджет, о чем откровенно написано, но и чтобы увеличить порог тяжких преступлений. То есть, чтобы арестовывали и отправляли на войну уже всех подряд,

– отметила Ольга Романова.

Кроме того, в этом же законопроекте планируют ввести штрафы за раскрытие коммерческой банковской тайны, которая связана с обходом санкций.

"Понимаете, обход санкций теперь есть в законе! Соответственно компании, которые обходят санкции, не просто освобождаются от любых наказаний, а являются еще и большими молодцами", – отметила абсурдность Романова.

Последние санкции против России