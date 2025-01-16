Мін'юст країни-агресорки пропонує збільшити штрафи за три десятки економічних злочинів, аби покрити інфляцію. Законопроєкт, однак, має бонуси для компаній, що обходять санкції, розповіла 24 Каналу голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

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Що передбачає новий законопроєкт Росії

Міністерство юстиції Росії ініціювало законопроєкт, який передбачає в рази збільшення розміру штрафів за 36 видами економічних злочинів. Таке рішення насамперед спровоковане інфляцією, що вже не приховують й самі творці законопроєкту.

Повідомляється, що штрафи "адаптують до сучасних соціально-економічних реалій", а покарання відповідатиме ступеню суспільної небезпеки.

Їм потрібно це не лише для того, аби були нові надходження до бюджету, про що відверто написано, але й щоб збільшити поріг тяжких злочинів. Тобто, щоб арештовували й відправляли на війну вже геть усіх поспіль,

– зауважила Ольга Романова.

Крім того, у цьому ж законопроєкті планують ввести штрафи за розкриття комерційної банківської таємниці, яка пов'язана з обходом санкцій.

"Розумієте, обхід санкцій тепер є в законі! Відповідно компанії, які обходять санкції, не просто звільняються від будь-яких покарань, а є ще й великими молодцями", – наголосила на абсурдності Романова.

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