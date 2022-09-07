Предложение ООН создать безопасную зону вокруг ЗАЭС в россии цинично назвали "несерьезным"

Россия упорно игнорирует не только международное право, но и условия ядерной безопасности. Страна-агрессор цинично называет рекомендацию ООН по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС – "несерьезной".

Российские СМИ распространили бессмысленные заявления постоянного представителя россии при ООН василия небензи по этому поводу. Там, мол, не считают, что проблема вообще есть.

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"Россия не считает серьезным предложение по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС", – говорит небензя.

Конечно, россия "не считает" – это не секрет, что в этой стране не считаются абсолютно ни с чем. Правила им не писаны, и что касается ядерной безопасности мира – слишком легкомысленно называть "несерьезными" рекомендации ООН.

Что этому предшествовало

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Украину и россию пообещать не вести боевые действия в направлении Запорожской АЭС и с территории станции – тем самым создать безопасную зону.

Как известно, предварительно МАГАТЭ опубликовала отчет по ситуации на электростанции, где подтвердили, что россия разместила на территории ЗАЭС военную технику, в частности, в машинных залах энергоблоков, а также под эстакадами, соединяющими реакторы.



Военная техника на территории ЗАЭС / Фото МАГАТЭ

Комиссия подчеркнула, что рекомендует убрать из ЗАЭС всех людей и технику, которые могут оказывать влияние на безопасность станции. Ведь обстрелы могут привести к повреждению оборудования станции и выбросу радиоактивных материалов.

Но, как видим, для россии эти рекомендации кажутся "несерьезными" – куда же здесь ООН, МАГАТЭ, если у них есть свое видение ситуации с безопасностью на ядерных объектах.

Зеленский тоже отреагировал на предложение МАГАТЭ

Президент отметил, что, чтобы учесть рекомендации, нужно четко понимать, что для того, чтобы создать зону защиты на станции, МАГАТЭ должны заставить россию демилитаризовать станцию.

Следует смотреть на конкретное содержание такого инструмента: что именно может быть защитой? Если содержание этого предложения заключается в демилитаризации территории АЭС – а это логично, потому что именно российское военное присутствие поставило Запорожскую станцию на грань радиационной катастрофы, – то мы можем поддержать такую демилитаризованную зону защиты,

– заметил Владимир Зеленский.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подверг критике отчет МАГАТЭ за то, что там нет данных о безопасности персонала и военных преступлениях россиян, таких как похищение и пытки работников.

Не нравится отчет МАГАТЭ и советнику главы ОП Михаилу Подоляку. Он не понимает, зачем нужно было ехать на станцию, чтобы потом делать банальные заявления.

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