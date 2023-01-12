В России сейчас отдельно существуют уже три армии, между ними будет борьба за власть, – Данилов

Страна-агрессор в шаге от внутренней войны между частными силовыми структурами. Это вопрос времени, ведь сейчас в России параллельно существуют три отдельных армии.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. в эфире телемарафона 12 января. Он подчеркнул, что внутренние споры, которые сейчас ведутся между этими силовыми структурами, будут только обостряться.

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На сегодняшний день в России, по словам Данилова, существует три армии:

армия Кадырова,

армия Пригожина,

не уважающие вооруженные силы России, ни Кадырова, ни Пригожина.

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Кроме того, секретарь СНБО отметил, что отдельно сейчас пытаются формировать свою армию силовые структуры, "это вопрос времени: когда они начнут выяснять отношения между собой".

Война провластных военных компаний обязательно будет, потому что в России начнется война за власть, вы видите состояние здоровья Путина. Это не единственный монолит, там очень много течений,

– подчеркнул Данилов.

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