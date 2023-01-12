В России сейчас отдельно существуют уже три армии, между ними будет борьба за власть, – Данилов
Страна-агрессор в шаге от внутренней войны между частными силовыми структурами. Это вопрос времени, ведь сейчас в России параллельно существуют три отдельных армии.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. в эфире телемарафона 12 января. Он подчеркнул, что внутренние споры, которые сейчас ведутся между этими силовыми структурами, будут только обостряться.
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На сегодняшний день в России, по словам Данилова, существует три армии:
- армия Кадырова,
- армия Пригожина,
- не уважающие вооруженные силы России, ни Кадырова, ни Пригожина.
Пригожин и Кадыров грезят властью
Кроме того, секретарь СНБО отметил, что отдельно сейчас пытаются формировать свою армию силовые структуры, "это вопрос времени: когда они начнут выяснять отношения между собой".
Война провластных военных компаний обязательно будет, потому что в России начнется война за власть, вы видите состояние здоровья Путина. Это не единственный монолит, там очень много течений,
– подчеркнул Данилов.
Путин не успокаивается с кадровыми перестановками
- В России вдруг решили сменить командующего объединенными силами оккупантов Украине. Им стал Валерий Герасимов.
- А ранее командовавший вторжением мясник Сергей Суровикин теперь станет заместителем Герасимова.
- Относительно Пригожина и Кадырова, эти путинские псы постепенно пытаются наращивать свою "мощь".
- Пригожин так хочет выслужиться перед руководством, что спешит объявлять "победы" в Соледаре на Бахмутском направлении, когда их еще нет.
- Бросая уйму живой силы на Соледар, понеся бешеные потери, Пригожин пытается сформировать авторитет своей преступной группировке ППК "Вагнер".
- Кадыров, к слову, очень критиковал Лапина, который тоже на днях неожиданно был назначен новым командующим сухопутными войсками России.
- Это предназначение очень резонирует с общим мнением о Лапине в России. Таким образом, минобороны пытается спасти авторитет силового ведомства. В ISW допустили, что Путин специально назначил Лапина – в противоположность росту авторитета боевиков председателя Чечни Рамзана Кадырова и ППК "Вагнер" Пригожина.