Возрожденная со времен Второй мировой: Россия могла сформировать новую "армию" для войны

Из-за колоссальных потерь среди личного состава России приходится проводить реформы в армии. Так, оккупанты могли сформировать новую армию для войны в Украине.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны. В нем предполагается, что оккупанты могли подчинить одну из бригад "51-й армии", которую, вероятно, возродили со времен Второй мировой войны.

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Россия сформировала новую "армию"

В отчете аналитики ISW отмечают, что сейчас в российской армии проходят масштабные реформы. В частности, оккупанты создают новые общевойсковые объединения армейского уровня.

Об этом также заявлял и представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх. Так, днями ранее он заявлял, что на Харьковское направление оккупанты могут перебросить "9 мотострелковую бригаду 51-й армии". Как отмечают аналитики, "51-я армия" может быть индикатором того, что Кремль сформировал еще одну общевойсковую армию для развертывания ее в войне с Украиной.

Кроме того, о развертывании новой бригады заявлял и представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин. Он утверждал, что российские войска планируют перебросить части 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) и "9-й мотострелковой бригады 51-й армии" на Харьковское направление. К таким действиям Россия прибегает из-за тяжелых потерь личного состава.

В ISW отмечают, что оккупанты, возможно, подчинили 9-ю мотострелковую бригаду возрожденной еще со времен Второй мировой войны "51-й армии".

51-я армия существовала в СССР во время Второй мировой войны. Ее сформировали в августе 1941 года, а в августе 1945 году – расформировали. Советских солдат и офицеров, которые служили в 51-й армии, или демобилизовали, или отправили на службу в другие подразделения.