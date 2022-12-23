Уроки о войне и стрельбе из автомата: в России утвердили новую школьную программу
Российское министерство образования обновило обучающую программу в связи с войной против Украины. Оккупанты будут учить своих детей стрелять из автомата Калашникова на уроках безопасности жизнедеятельности.
Обучающую программу обновили для начальной, базовой и средней школы. Она станет обязательной в новом учебном 2023 году.
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Как обновили программу для российских школьников
Также россияне обновили программу по истории. Следовательно, старшеклассники будут изучать следующие новые темы:
- "государственный переворот в Украине в 2014 году;
- "воссоединение Крыма и Севастополя с Россией";
- "гуманитарная поддержка" псевдореспублик;
- "спецоперация" и "санкции США и их союзников".
В программу курса безопасности жизнедеятельности российские убийцы добавили модуль "элементы начальной военной подготовки". Речь идет о правилах стрельбы из автомата Калашникова АК-74, работе ручных гранат Ф-1 и РГД-5, первой медицинской помощи в бою.
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Кроме этого, школьникам на модуле об "основах противодействия экстремизму и терроризму" будут рассказывать об уголовных наказаниях за:
- "деструктивные молодежные субкультуры и экстремистские объединения";
- "праворадикальные группы нацистской направленности";
- "леворадикальные сообщества".
С начала текущего учебного года русские школьники по понедельникам поют гимн. Первым обязательным уроком является "разговор о важном". На этом "занятии" ученикам рассказывают пропаганду о войне и Украине.
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