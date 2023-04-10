Их родные, которые отправились воевать в Украину, оказались погребенными в более чем 1000 километров от их дома – в Новосибирске. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на данные родственников, которых было ликвидировано Силами обороны, информирует 24 Канал.
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РосСМИ открыто пишут, что родственников российских солдат просто не извещают об их смерти. Командованию оккупантов это выгодно – таким образом, они избегают претензий родственников погибших солдат на выплаты.
"Не знали даже факта гибели"
Отмечают, что в группах Viber люди пишут, что родственники погибших были не в курсе не только относительно этих похорон, но даже самого факта смерти этих солдат!
Очевидно это делается для того, чтобы не платить страховое обеспечение и единовременные пособия родственникам. Иначе почему нельзя даже сообщить о смерти и дать людям похоронить родных на своей земле,
– говорится в сообщениях российских СМИ.
Россияне узнали о смерти родных, воевавших в Украине, с фото могил:
Пропагандисты также напомнили, что часть мобилизованных из Тувы с октября проходила обучение в Новосибирске, где и были обнаружены могилы.
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