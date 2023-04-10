Их родные, которые отправились воевать в Украину, оказались погребенными в более чем 1000 километров от их дома – в Новосибирске. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на данные родственников, которых было ликвидировано Силами обороны, информирует 24 Канал.

Смотрите также В шоке даже коллаборанты: россияне воруют и перешлифовывают надгробия в Попасной

РосСМИ открыто пишут, что родственников российских солдат просто не извещают об их смерти. Командованию оккупантов это выгодно – таким образом, они избегают претензий родственников погибших солдат на выплаты.

"Не знали даже факта гибели"

Отмечают, что в группах Viber люди пишут, что родственники погибших были не в курсе не только относительно этих похорон, но даже самого факта смерти этих солдат!

Очевидно это делается для того, чтобы не платить страховое обеспечение и единовременные пособия родственникам. Иначе почему нельзя даже сообщить о смерти и дать людям похоронить родных на своей земле,

– говорится в сообщениях российских СМИ.

Россияне узнали о смерти родных, воевавших в Украине, с фото могил:

Пропагандисты также напомнили, что часть мобилизованных из Тувы с октября проходила обучение в Новосибирске, где и были обнаружены могилы.

Актуально о потерях русской армии