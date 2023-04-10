Їх рідні, які відправились воювати в Україну виявились похованими в більш ніж 1000 кілометрів від їхнього дому – в Новосибірську. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на дані родичів, яких було ліквідовано Силами оборони, інформує 24 Канал.

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РосЗМІ відкрито пишуть, що родичів російських вояк просто не сповіщають про їхню смерть. Командуванню окупантів це вигідно – таким чином, вони уникають претензій родичів загиблих солдатів на виплати.

"Не знали навіть факту загибелі"

Зазначають, що у групах Viber люди пишуть, що родичі загиблих були не в курсі не те що цих похоронів, навіть самого факту смерті цих солдатів!

Очевидно, це робиться для того, щоб не платити страхове забезпечення і одноразові допомоги родичам. Інакше чому не можна навіть повідомити про смерть і дати людям поховати рідних на своїй землі,

– йдеться у повідомленнях російських ЗМІ.

Росіяни дізнались про смерть рідних, які воювали в Україні, з фото могил:

Пропагандисти також нагадали, що частина мобілізованих з Туви з жовтня проходила навчання в Новосибірську, де і були виявлені могили.

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