Про такі випадки розповідають очевидці у соцмережах, передає 24 Канал. Від таких дій загарбників були, м'яко кажучи, шоковані навіть місцеві колаборанти.
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Що роблять окупанти у Попасній
Ворог знімає кам'яні пам'ятники з могил на кладовищах та везе їх в Кадієвку (Стаханов). Там їх перешліфовують, тобто стирають прізвище, ім'я та по-батькові померлих. А після того на крадених з цвинтарів плитах, пишуть прізвища та ім'я ліквідованих окупантів. Це виходить значно дешевше, ніж замовляти новий пам'ятник. Різниця у ціні – приблизно у 3 – 3,5 раза.
Додамо, що російські загарбники зазнають колосальних втрат. До прикладу, у районі Мар'їнки та Авдіївки росіяни зазнають величезних втрат. Щодня окупаційна армія втрачає там близько двох рот особового складу. А полонені розповідають, що в бій їх відправляють без жодної підготовки не дуже тверезі командири. Особовий склад просто піднімають серед ночі та під дулами автоматів і пістолетів відправляють штурмувати позиції.
Втрати ворога у війні проти України
Збройні Сили України потужно нищать російських загарбників. Лише за минулу добу вони ліквідували 670 ворожих солдатів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення "друга армія світу" втратила 178 820 бійців. О
Втрати росіян у техніці
- танків – 3637 (+1),
- бойових броньованих машин – 7028 (+4),
- артилерійських систем – 2750 (+10),
- РСЗВ – 534 (+1),
- засобів ППО – 282 (+0),
- літаків – 307 (+0),
- гелікоптерів – 292 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2323 (+11),
- крилатих ракет – 911 (+0),
- кораблів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5607 (+5),
- спеціальної техніки – 311 (+2).
А на Півдні ракетно-артилерійські підрозділи знищили спостережний пост окупантів на лівому березі та польовий пункт боєпостачання на островах. Внаслідок вогневих ударів наші воїни ліквідували 12 загарбників.