Сбились со счета: в России новый пожар – горит помещение на станции метро "Владыкино"

В России снова пожар – на этот раз удовольствие произошло в одном из помещений на станции метро "Владыкино". Причина возгорания пока неизвестна. Это уже третий масштабный пожар за сегодня.

День – поджог: в России продолжают загораться пожары

Российские СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что станцию буквально накрыло густым дымом. Говорят, что горит крыша административного здания рядом.

К теме В России день выгорания: на заводе по изготовлению шин в Барнауле тоже масштабный пожар

Пожар на станции "Владыкино": видео

Впоследствии московские спасатели сообщили, что якобы пожар в двухэтажном административном здании на станции "Владыкино" на северо-востоке Москвы был ликвидирован.

Еще одно романтическое видео очевидцев:

Кратко о сегодняшних пожарах в России

Началось все с пожара на территории торгового центра "Мега Хмики". Российские спасатели заявили, что возгорание произошло в результате "нарушения во время сварочных работ". Впрочем, это не похоже на настоящую причину.

Взрыв раздался в 5 утра, впоследствии пламя быстро распространилось и достигло 17 тысяч квадратных метров. Известно об одном погибшем – это был охранник.

Уже через несколько часов стало известно еще об одном масштабном пожаре – в Барнауле Алтайского края горело предприятие по изготовлению шин. Пожар тоже быстро распространился до 1 000 тысяч квадратных метров. К гашению привлекли даже специальный поезд.

Интересно Конструкции улетали на десятки метров: на видео попал "голливудский" взрыв в ТЦ в Москве