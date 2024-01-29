В России заявляют об атаке БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле
В России все чаще подмечают неизвестные дроны. В частности, сообщают, что один из них якобы атаковал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле.
Российские СМИ пишут, что якобы беспилотник самолетного типа атаковал нефтеперерабатывающий завод “Славнефть”– ЯНОС“ в Ярославле. Они ссылаются на свои источники, передает 24 Канал.
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Место происшествия оцепили
БпЛА вроде бы упал возле установки гидрокрекинга. Это произошло примерно в 7 утра по московскому времени. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
В настоящее время место происшествия оцеплено, ожидается прибытие группы разминирования. Никакие фото или видеоподтверждения российские СМИ не предоставляли. Россияне пишут, что БпЛА вывели из строя благодаря средствам РЭБ.
В России уже не первый раз сообщают о неизвестных дронах, якобы атакующие объекты критической инфраструктуры.
В России заявляют об атаке дронов в Ярославле: смотрите видео
В русском Туапсе были взрывы
- НПЗ "Роснефти" прекратил свою работу из-за атаку дронами в Туапсе. Об этом сообщило западное агентство со ссылкой на собственные источники. Также предприятие уже не производит нефтепродукты.
- В материале отмечается, что после атаки беспилотников на заводе произошел пожар, парализовавшей его работу. На НПЗ сгорела вакуумная установка.
- Анонимные собеседники заявили, что завод не сможет быстро возобновить производство нефтепродуктов. Ведь ремонт этой установки может продолжаться до конца февраля или начала марта 2024 года. Сама "Роснефть" отказалась комментировать журналистам последствия атаки дронами.