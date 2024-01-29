В России заявляют об атаке БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле

В России все чаще подмечают неизвестные дроны. В частности, сообщают, что один из них якобы атаковал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле.

Российские СМИ пишут, что якобы беспилотник самолетного типа атаковал нефтеперерабатывающий завод “Славнефть”– ЯНОС“ в Ярославле. Они ссылаются на свои источники, передает 24 Канал.

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Место происшествия оцепили

БпЛА вроде бы упал возле установки гидрокрекинга. Это произошло примерно в 7 утра по московскому времени. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В настоящее время место происшествия оцеплено, ожидается прибытие группы разминирования. Никакие фото или видеоподтверждения российские СМИ не предоставляли. Россияне пишут, что БпЛА вывели из строя благодаря средствам РЭБ.

В России уже не первый раз сообщают о неизвестных дронах, якобы атакующие объекты критической инфраструктуры.

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